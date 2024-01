Libero scarica Pozzolo: "Un pistola in FdI". Prima sveglia del 2024 per Meloni

Pozzolo, la destra lo scarica. Si cerca di contenere il caso politico

Il caso Pozzolo agita la maggioranza e in particolare FdI, il partito a cui appartiene il deputato che ha portato una pistola alla festa di Capodanno in cui c'era anche il sottosegretario Delmastro e poi (a suo dire), ne ha perso il controllo e qualcuno ha sparato ferendo un 31enne presente in quella sala. Una vicenda dal punto di vista giudiziario ancora tutta da chiarire. Ma il caso è anche politico e coinvolge il partito della premier Meloni che ha subito ordinato un'indagine interna per chiarire l'esatta dinamica dei fatti e prendere eventuali provvedimenti. Il quotidiano Libero, uno dei giornali più vicini politicamente alla premier, sceglie di andare all’attacco di Emanuele Pozzolo e titola in apertura: "C’è un pistola anche in FdI".





Nel suo editoriale intitolato "Una sveglia dopo il veglione" il direttore Mario Sechi scrive che "l’azione della premier non può essere distratta da episodi provocati da chi non ha capito che occorrono anni per costruire una politica che è un’idea di nazione. Ogni legislatura sfoggia dei bischeri, quello eletto in Fratelli d’Italia va a un veglione con la pistola e poi ne perde il controllo (lo dice lui, questa è la cosa surreale) al punto che ci scappa un ferito, fa parte del club". La campagna elettorale è partita, l’opposizione userà ogni mezzo per colpire Giorgia Meloni. Dopo il veglione, prima sveglia del 2024 ai gruppi parlamentari: state attenti ai bischeri".