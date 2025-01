Lo Scandalo P. Diddy, Pablo Trincia, Unabomber e... Misteri e grandi delitti: Sky accelera sul Crime nel 2025 - Anticipazioni

Lo Scandalo P. Diddy, Pablo Trincia, Unabomber e... Misteri e grandi delitti: Sky accelera sul Crime nel 2025

Sky Crime lancia alcune le novità in programma per questo 2025 e punta su grandi storie e casi controversi che hanno catturato l'attenzione del grande pubblico in tempi recenti e non.

Il primo grande appuntamento da segnare in calendario è previsto per lunedì 24 e martedì 25 febbraio quando verrà proposto in prima visione Lo Scandalo P. Diddy, una docuserie esplosiva che scoperchia il lato oscuro di un'icona dell'hip-hop. Sean "P. Diddy" Combs, già re incontrastato della musica e degli affari, crolla sotto il peso di accuse devastanti: abusi sessuali, comportamenti illeciti e una rete di corruzione che si estende nei corridoi più bui di Hollywood, rivelando un sistema di potere rimasto nell'ombra per decenni.





In primavera, torna Pablo Trincia: dopo alcune docu-inchieste come 'Dove nessuno guarda: il caso Elisa Claps' o 'E poi il silenzio - il disastro di Rigopiano', questa volta si concentrerà su uno dei gialli più inquietanti della cronaca italiana, 'Il cono d'ombra - Il caso Denis Bergamini'. Una produzione Sky Italia, Sky TG24, Sky Crime e TapelessFilm che, attraverso un podcast e una docuserie, ricostruirà la misteriosa morte del giovane calciatore del Cosenza, avvenuta il 18 novembre 1989 in circostanze che per anni sono rimaste avvolte nel mistero.

Pablo Trincia



La primavera di Sky Crime proseguirà con 'Il caso Di Bella' sulla vicenda di Luigi Di Bella, il medico che sfidò l'establishment medico con una terapia rivoluzionaria contro i tumori. Una produzione Briciolafilm che promette rivelazioni scioccanti, accompagnata da short form originali che condurranno lo spettatore nei retroscena più incredibili di questa storia.

E ancora. In arrivo un documentario Ballandi su Alessandro Proto (a maggio in due episodi), la docuserie di giugno sul caso Unabomber sul misterioso bombarolo seriale che seminò panico nel nord Italia, nelle province di Pordenone, Udine, Treviso e Venezia, tra il 1994 e il 2006, il delitto di Marco Vannini (Loft Produzioni), oltre alle serie classiche della rete con i nuovi episodi (Delitti a circuito chiuso, Cold Case Files), sino alla miniserie Fox 'Murdered in Paradise' (3 episodi).