Lo Stato delle Cose, anticipazioni: le interviste a Chiara Ferragni e Giuseppe Sala. In studio Giuseppe Conte

Lo Stato delle Cose, anticipazioni:

Nella puntata di Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, in onda lunedì 3 marzo alle 21.20 su Rai3, Vittorio Feltri farà il punto sullo scenario internazionale e su quello nazionale in questi giorni particolarmente infuocati. A seguire il faccia a faccia tra Giletti e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte sul conflitto russo-ucraino e sull’economia europea e italiana.

L’europarlamentare Roberto Vannacci e la giornalista Giovanna Botteri si confronteranno sulle sfide lanciate da Donald Trump all’Unione Europea e sul ruolo dell’Italia nel mondo. E poi un’inchiesta su la “corsa al passaporto”, concesso, grazie allo ius sanguinis, agli italiani che hanno antenati in Italia. Negli ultimi anni c’è stato un boom di richieste, soprattutto da parte dei sudamericani che poi, però, difficilmente vengono a vivere in Italia e, molto più spesso, usano la cittadinanza italiana per girare più facilmente in Europa o entrare negli Stati Uniti. Sullo sfondo, un giro d’affari di milioni di euro.

Infine, come sta vivendo Fedez questo momento, dopo il successo al Festival di Sanremo e, soprattutto, dopo le polemiche sulle sue amicizie con gli ultras del Milan arrestati e i veri o presunti tradimenti tra lui e la ex moglie Chiara Ferragni? Intanto la Ferragni ha partecipato alla Fashion Week di Milano senza sottrarsi alle domande dell’inviato di Giletti. Ma dietro le luci della moda, sullo sfondo, le ombre del processo sulle curve criminali di Inter e Milan. Cosa ne pensa il sindaco di Milano Giuseppe Sala? Risponde ai microfoni de Lo Stato delle Cose in un’intervista esclusiva.