Lol 5, il cast completo della prima edizione senza Fedez

LOL 5, chi ride è fuori: il cast completo e i conduttori della nuova edizione

Sono trapelate le prime informazioni su LOL 5, chi ride è fuori. Alla conduzione del game show di Amazon Prime non ci sarà più Fedez, che è stato il volto del programma, ma una nuova coppia formata da Alessandro Siani e Angelo Pintus.

Il cast sarà come sempre composto da 10 comici, che dovranno trascorrere rinchiusi per sei 6 ore cercando di non ridere (unica regola del gioco) e vincere così il premio da 10mila euro che sarà poi devoluto in beneficienza a una associazione a loro scelta. Il cast di LOL 5 sarà quindi composto da:

Federico Basso

Enrico Brignano

Flora Canto

Tommy Cassi

Raul Cremona

Geppi Cucciari

Valeria Graci

Andrea Pisani

Marta Zoboli

Anche quest'anno l'ultimo concorrente uscirà da LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro con Elio e Katia Follesa che torneranno nei panni dei giurati e la new entry di Lillo Petrolo. La conduzione resta nelle mani del Mago Forrest.

LOL 5, chi ride è fuori si comporrà di 6 episodi disponibili solo su Amazon Prime. Il debutto dovrebbe avvenire nel 2025, sicuramente dopi la conclusione della seconda edizione del talent di LOL.