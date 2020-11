Dini lascia Condé Nast per Cairo dopo quasi 18 anni.Dirigerà F e Natural Style

Luca Dini dopo quasi 18 anni in Condé Nast Italia lascia la direzione editoriale della multimedia communication company e quella di AD e Traveller per una nuova sfida professionale.

"Luca ha rappresentato per me personalmente e per l'azienda un solido punto di riferimento. Negli ultimi anni l'azienda ha deciso di investire su giovani talentuosi direttori la cui bravura oggi è sotto gli occhi di tutti, da Emanuele Farneti, a Simone Marchetti, da Federico Ferrazza a Maddalena Fossati e Giovanni Audiffredi per citare gli ultimi. Questo passaggio generazionale non sarebbe riuscito senza il grande aiuto di Luca Dini che ha dimostrato uno spirito e una condivisione del suo talento encomiabili. Per questo, oggi che Luca ha deciso di intraprendere un altro percorso, che non ho dubbi sarà, come sempre, foriero di grandi soddisfazioni, non riesco a trovare parole migliori di queste "grazie Luca!" commenta Fedela Usai, Amministratore Delegato di Condé Nast Italia.

"Ci possono essere più case professionali nella vita di una persona, ma una casa dove sei stato quasi 18 anni è una casa importante" ha dichiarato Luca Dini. "Se poi è la casa che è stata Condé Nast per me, diventa più importante ancora - prosegue -. La lascio per perseguire una nuova sfida, e per trovare una nuova casa da cui mi aspetto soddisfazioni e traguardi. Ma porto con me, nella mente e nel cuore, Fedele Usai e tutti i compagni di viaggio che hanno reso memorabili questi quasi 18 anni" conclude.

Dini passa a Cairo: subentrerà a Marisa Deimichei come direttore di F e Natural Style

Dal 1° dicembre Luca Dini sarà il nuovo direttore del settimanale F e di Natural Style. Marisa Deimichei lascia la direzione delle due testate d'intesa con l'editore Cairo, e continuerà la collaborazione con F.

“Ringrazio Marisa Deimichei per questi anni di lavoro appassionato e di straordinari risultati, ottenuti negli anni più difficili di un mercato altamente competitivo – dichiara l'editore Urbano Cairo – Un caloroso benvenuto al nuovo direttore Luca Dini con i migliori auguri di buon lavoro.”

"Nove anni fa l'incontro con Urbano Cairo e la nascita di F: è stato il miglior periodo della mia vita professionale. – ha detto Marisa Deimichei - Ora è arrivato il momento di staccare. Auguro alla nuova direzione di proseguire con successo sulla strada iniziata con questa straordinaria redazione, a cui devo gran parte dei risultati. Nel panorama editoriale, non solo italiano, F è il magazine che più di tutti ha dato voce alle donne e spazio al loro pensiero."