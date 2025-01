Chi è Luca Marinelli, il "Duce" nella nuova mini-serie evento in onda su Sky

Chi è Luca Marinelli: l'attore 40enne intepreta Benito Mussolini nella serie M - Il Figlio del Secolo e ha vestito i panni anche di Fabrizio De Andrè

Oggi venerdì 10 gennaio debutta su Sky la nuova serie "M - Il Figlio del Secolo" basata sull'omomimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del premio Strega e tra i bestseller dell'anno. Ad interpretare il ruolo di Benito Mussolini è stato scelto Luca Marinelli, uno degli attori italiani più apprezzati del momento.

Luca Marinelli nasce a Roma il 22 ottobre 1984 ed è figlio del doppiatore Eugenio Marinelli. Diplomato all'Accademia nazionale d'arte drammatica, in un intervista al Corriere della Sera aveva svelato di non aver superato il test di ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia, "forse perché quando Lina Wertmüller, una delle esaminatrici, mi chiese l’ultimo film che avevo visto, risposi Batman".

Nel 2005 partecipa alla fiction "Ricomincio da me" ma il debutto al cinema avviene nel 2010 con il ruolo di Mattia in "La solitudine dei numeri primi" diretto da Saverio Costanzo. Il successo vero e proprio arriva però con "Lo chiamavano Jeeg Robot" di Gabriele Mainetti. La sua interpretazione de Lo Zingaro gli vale un David di Donatello, un Nastro d'argento e un Ciak d'oro nella categoria miglior attore non protagonista.

Tra gli altri suoi film troviamo "Non essere cattivo" di Claudio Caligari insieme ad Alessandro Borghi, con cui lavorerà anche in "Le otto montagne", e "Diabolik" dei Manetti Bros. Nel sequel è stato però sostituito da Giacomo Gianniotti per i troppi impegni lavorativi. Nel 2018 interpreta Fabrizio De Andrè nel film di Luca Facchini e l'anno successivo è Martin Eden nell'omonimo film diretto da Pietro Marcello per cui vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra del Cinema di Venezia.

Luca Marinelli da diversi anni vive a Berlino con la moglie Alissa Jung, attrice tedesca conosciuta sul set della miniserie "Maria di Nazaret" diretta da Giacomo Campiotti. Jung ha due figli avuti da un precedente relazione, Lenius e Julina.