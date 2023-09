Lucia Annunziata: "Europee? Nessuna chiamata. E tra Mediaset, Rai e Nove..."

Lucia Annunziata ad Affari: "Il mio ritorno in tv? Vado dove non c'è infotainment"

“Non mi hanno chiamata, ma solo un imbecille può pensare che le candidature vengano fatte un anno prima”. Replica così Lucia Annunziata su Affaritaliani.it a chi sosteneva che si potesse intravedere il nome della conduttrice tra le liste delle Elezioni europee del 2024, dando definitivamente un taglio alle insistenti voci.

Interpellata da Affari alla presentazione dei palinsesti autunnali di Radio 24, lo storico volto della Rai (nonché presidente dal 2003 al 2004), ha chiarito la sua posizione su vari temi, tra cui, appunto, le indiscrezioni su un possibile futuro politico. Ma non solo, perché per lei è già pronta una nuova avventura.

Da sabato 9 settembre, infatti, Lucia Annunziata debutterà come conduttrice radiofonica al fianco del vicedirettore del Sole 24 Ore, Daniele Bellasio, nella nuova creatura di Radio 24 “Amici e nemici. L’informazione della settimana”. Il nuovo programma non tratterà, come si pensava inizialmente, solo di politica, bensì si occuperà di selezionare e approfondire le notizie più importanti, cercando di creare un ponte tra la settimana che sta per finire e quella che sta per iniziare.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA