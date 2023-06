Luciano Canfora striglia Parenzo-De Gregorio: gelo a In Onda. Cosa è successo

Rivolta Wagner, Luciano Canfora "boccia" i giornalisti Parenzo-De Gregorio. Dilaga l'imbarazzo. Cosa è successo

Lo stop dell’avanzata del gruppo Wagner su Mosca e le ripercussioni sulla guerra in Ucraina (e in Occidente) continuano a tenere banco nel dibattito mediatico. Nella serata di ieri a In Onda, il talk preserale di La7 condotto dal duo David Parenzo e Concita De Gregorio, si è cercato di analizzare da vicino la strategia del mercenario russo: tattica o gioca spregiudicato? Perché c’è stata la retromarcia? Cosa succederà ora e quali saranno le conseguenze per la guerra in Ucraina? Cosa ha ottenuto l’ex “cuoco di Putin”? E soprattutto dov’è Putin? In studio Paolo Mieli ha cercato di decifrare le dichiarazioni dei due leader dando la parola al professor Canfora: “Metto l’accento sul richiamo di Putin al 1917 perché con noi abbiamo Luciano Canfora, il più grande esperto al mondo di quell’anno. Una sua decodificazione è fondamentale”.