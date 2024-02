Lucio Presta: "Sanremo? Ne saranno andati male 3/4 al massimo..."

"Se non erro la prossima è la 75ma edizione del Festival di Sanremo, ne sono andati male 3/4 al massimo. Un’azienda come la Rai farà la 75-76-77-78 etc etc etc. Quante volte era impossibile ed è diventato possibile. I cimiteri sono pieni di tanti indispensabili. #Sanremo25". E' il tweet di Lucio Presta, re degli agenti tv.

Nelle scorse settimane era arrivata la notizia della separazione tra Presta e Amadeus - reduce dal quinto Festival consecutivo (come Pippo Baudo e Mike Bongiorno) - e, tra i tanti nomi delle star televisive assistite dal manager, ci sono anche Antonella Clerici e Paolo Bonolis, accostati al Festival di Sanremo 2025.

La conduttrice di E' sempre Mezzogiorno però sembra aver chiuso all'ipotesi stando alle ultime dichiarazioni rilasciate a Chi.

Sul fronte Paolo Bonolis il futuro è ancora tutto da scrivere, contratto con Mediaset in scadenza nel 2025 e sono molti i rumors di tele-mercato che stanno girando sul condottore, reduce dalla fine di Ciao Darwin.

In chiave Sanremo 2025, nelle ultime ore si registra anche il no all'ipotesi da parte di Carlo Conti. “Io ne ho fatti tre, belli e tranquilli. Tu quanti ne hai fatti, nessuno? E allora! Io ho già dato, ci siamo divertiti”, le parole del conduttore Rai ospite di Massimo Giletti nel programma “La Tv fa 70”.

“Amadeus tu ci ripenserai e tornerai a Sanremo prestissimo. Anzi l’anno venturo tu ci torni, questo è il mio augurio per il pubblico e per il bene tuo anche”, ha invece detto nel corso del programma andato in onda su Rai1 Pippo Baudo (che detiene inoltre il primato di conduzioni, ben 13: la prima nel 1968 e l'ultima nel 2008) al direttore artistico degli ultimi 5 Festival di Sanremo.