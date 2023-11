Madonna Trevignano e i creduloni, Perrino a Ore 14: "Eclissi della ragione"

Rai 2, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino ospite a Ore 14

Il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è stato ospite oggi, venerdì 3 novembre, del programma “Ore 14” condotto da Milo Infante su Rai 2.

Tanti i temi di attualità trattati, così come gli episodi di cronaca affrontati. A partire dalla vicenda della sedicente veggente Gisella Cardia, che ogni giorno 3 del mese, a Trevignano Romano, aspetta l’apparizione della Madonna. “La notizia non è che esistono le “Gisella” d’Italia o del mondo, ma che esistano i creduloni, che si lasciano influenzare da queste fattispecie, perché credono nella Madonna", ha dichiarato il direttore Perrino a Ore 14.

"È un dato che fa riflettere, che forse si connette al momento particolare che stiamo vivendo: la fede si traduce in creduloneria, uno dei problemi della nostra società. La nostra società ha perso un po’ il lume della ragione, direi che c’è l’eclissi della ragione”. Il direttore di Affari Perrino ha poi raccontato di un altro caso di forte suggestione, che riguarda il paese di Orta, in Piemonte: “Gli abitanti ritengono di aver visto, nell’umidità della facciata di una palazzina, l’immagine di Padre Pio. Da quel momento è nato un luogo di culto, e chi vi abita prospera su questo”.

GUARDA LA PRIMA PARTE DELL'INTERVENTO DEL DIRETTORE ANGELO MARIA PERRINO A "ORE 14"

Il dibattito si è poi spostato sull'intricato caso dell'omicidio dell'anziana Pierina, assassinata vicino al box auto della sua casa. Proprio oggi è attesa in Questura Valeria, la vicina della donna, più volte sentita come persona informata sui fatti. "Quello di Pierina è sicuramente uno dei gialli più complessi dell'ultimo periodo. Penso però che dall’interrogatorio di oggi verrà fuori la traccia che ci porterà alla conclusione. Mi pare che ormai i pm abbiamo gli elementi per arrivare al finale di questa storia" ha commentato il direttore Perrino.

Infine si è toccato l'episodio dell'incidente-truffa di Foggia, dove un uomo ha finto di essere investito da un'auto allo scopo di chiedere il risarcimento. "Il signore che ha denunciato la truffa meriterebbe un encomio - ha commentato il direttore Perrino - Ahimè questi casi sono all’ordine del giorno, è sempre più frequente il racconto di amici che subiscono incidenti analoghi, con allegata truffa. Bisogna stare molto attenti, senza cadere nelle mani di queste delinquenti".