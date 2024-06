Mahmood star a Sanremo 2025, il progetto di Carlo Conti. L'indiscrezione

Carlo Conti vuole Mahmood a Sanremo come co-conduttore? L'indiscrezione

Mahmood a Sanremo, come co-conduttore per una o più serate nel Festival 2025 di Carlo Conti? Il cantante che a trionfato al Festival (dalla sezione giovani a "Soldi" e poi "Brividi" insieme a Blanco), che lo scorso anno ha portato sul palco dell'Ariston "Tuta Gold" (altra hit di successo) e che ora sta volando nelle classifiche con il nuovo singolo ("Ra Ta Ta") potrebbe essere dunque un grande protagonista della prossima edizione, stando alle indiscrezioni raccontate da Gabriele Parpiglia a Password su RTL.

«Sembrerebbe che Mahmood possa tornare al Festival di Sanremo. Lui che Sanremo lo ha vinto con Soldi, lui che ha vinto anche con Blanco e Brividi - ha spiegato Gabriele Parpiglia -. Se torna con un altro? No. Potrebbe essere che come è successo in questi anni con Marco Mengoni che ha affiancato Amadeus, Tiziano Ferro è stato al festival di Amadeus, Emma Marrone e Arisa sono state con Gianni Morandi, come Achille Lauro ha fatto i quadri. Ecco, potrebbe essere che anche Mahmood sia presente a qualche serata con un ruolo particolare durante il prossimo Festival condotto e diretto da Carlo Conti».

