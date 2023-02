"Mai fatte tante visualizzazioni", ecco cosa ha detto il ragazzo che si è fatto il selfie con Maria De Filippi

Il ragazzo che si è fatto il selfie con De Filippi davanti al feretro di Costanzo: "Ho fatto tante visualizzazioni"

È bastato un selfie per inimicarsi l’Italia intera. Ieri, nel secondo giorno di camera ardente in Campidoglio di Maurizio Costanzo, la moglie Maria De Filippi ha voluto ringraziare personalmente alcuni dei presenti. Infatti, sono molte le persone che hanno fatto lunghe file per porgere l’ultimo saluto allo storico conduttore e giornalista. Ma, come sempre, c’è anche chi esagera.

Un giovane e una ragazza hanno chiesto alla conduttrice di farsi un selfie con lei, proprio davanti al feretro del marito scomparso lo scorso venerdì. Un gesto, questo, che ha indignato il popolo social. Ma non solo. La deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa ha postato la foto del ragazzo in questione, tuonando: "Questa è la faccia di chi ha voluto farsi un selfie con Maria… Chi lo riconosce lo eviti. Per sempre".

Michele Dalai incontra in treno il ragazzo che si è fatto il selfie con Maria De Filippi. "Ecco cosa ha detto..."

Ma non solo. Lo scrittore e autore televisivo Michele Dalai ha successivamente raccontato di aver incontrato proprio quel ragazzo in treno. "Sono con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata", ha scritto in un lungo post su Facebook. "Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio…”.

“Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere”, continua Dalai. “In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli. Per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene".

Il ragazzo che ha fatto il selfie con la De Filippi al funerale di Costanzo: "Mai fatte tante visualizzazioni"

E ha concluso amaro: "In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronz***. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni".