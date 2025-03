Manuela Moreno lascia il Tg2: il motivo? Cambia rete e fa un programma al sabato sera - I dettagli

Manuela Moreno dal Tg2 a Rai 3 con Peter Gomez

Manuela Moreno lascia il Tg2 e Rai2 per passare su Rai 3 con il collega Peter Gomez. La giornalista dopo 27 anni al telegiornale passa in distacco alla direzione Approfondimenti della Rai, sotto la guida di Paolo Corsini, per un nuovo progetto che la vedrà protagonista in access prime time. Il nuovo progetto televisivo di Manuela Moreno.

Tv: Manuela Moreno, 'condurrò 'Un alieno in patria' il sabato sera su Rai3 con Gomez e Paolo Rossi'

"Ho lasciato il Tg2 Post per andare a Rai3 e condurre, in diretta, il sabato sera, dal foyer del Teatro delle Vittorie, un nuovo programma con Peter Gomez e Paolo Rossi", le parole di Manuela Moreno a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora'. La giornalista e conduttrice, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, aggiunge qualche dettaglio sulla sua nuova sfida televisiva: "Partiremo a fine mese e penso che ci divertiremo, parleremo un po’ di tutto”

Perché ha deciso di lasciare il Tg2? “Perché sono passati sei anni, basta, è ora di ‘mettersi comodi’. Sono stata benissimo, sia chiaro, ma era il momento di cambiare: sono stata ventisette anni al Tg2…”. Come si intitolerà? "'Un alieno in patria'". Quante puntate farete? "Otto o dieci", ha spiegato Manuela Moreno nel corso dell'intervista a 'Un Giorno da Pecora'.

Venerdì scorso aveva già fatto sospettare che qualcosa stesse bollendo in pentola, dopo il saluto che Moreno aveva rivolto ai telespettatori a fine della puntata di 'Tg2 Post': "A presto". Poi anche sui suoi social lo aveva replicato. E ora dunque svelato il giallo: la prossima sfida di Manuela Moreno sarà su Rai3 al fianco di Peter Gomez e Paolo Rossi.