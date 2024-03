Marco Pontini consulente strategico innovazione di Open Space (RTL 102.5)

Marco Pontini consulente strategico per l’innovazione di Open Space (RTL 102.5)

Marco Pontini entra nel Gruppo RTL 102.5 come consulente strategico per l’innovazione di Open Space Pubblicità, la concessionaria pubblicitaria del gruppo che fa capo a Lorenzo Suraci. L’obiettivo – si legge in una nota – è valorizzare a livello commerciale i contenuti editoriali delle radio e i grandi eventi dell’intero Gruppo RTL 102.5.

«Sono felicissimo di poter dare un contributo a una media company così importante nel panorama italiano, che da sempre si distingue per format innovativi dal punto di vista editoriale, tecnologico e digitale. Sono onorato che abbiano pensato a me. Lavorare con Lorenzo Suraci, Valter Zicolillo e la grande squadra di RTL 102.5 è per me una grande sfida e una bellissima opportunità – spiega Marco Pontini -. Abbiamo fissato come obiettivo primario quello di valorizzare i contenuti prodotti quotidianamente dal Gruppo RTL 102.5. Si tratta di contenuti editoriali di alto livello, spesso legati a eventi di rilevanza nazionale e internazionale, che il Gruppo organizza e supporta nel corso dell’anno, quali ad esempio, RTL 102.5 Power Hits Estate e Radio Zeta Future Hits Live».