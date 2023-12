Marianna Aprile alla direzione di Oggi, Verdelli verso l'addio al settimanale

Marianna Aprile alla direzione di Oggi, Verdelli lascia il settimanale

Novità in arrivo ai piani alti di “Oggi”. Secondo quando risulta ad Affari, Marianna Aprile è in pole position per la direzione del settimanale edito da Rcs. La giornalista, veterana all’interno della redazione (è arrivata nel 2008), prenderebbe così la poltrona di Carlo Verdelli che, ormai soddisfatto dei risultati editoriali raggiunti, starebbe pensando a un futuro lontano dall’attività professionale.

Così, la “cocca” di Urbano Cairo, verso la quale il patron di La7 e Rcs nutre molta fiducia, dopo la conduzione di Otto e mezzo in sostituzione di Lilli Gruber durante le vacanze natalizie (ne abbiamo scritto qui), è molto vicina a una nuova stimolante avventura che la vedrebbe come assoluta protagonista.