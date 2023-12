Marianna Aprile, la cocca di Cairo al posto di Lilli Gruber a Otto e mezzo

La7, Marianna Aprile a Otto e mezzo durante le vacanze natalizie di Lilli Gruber. C'è lo zampino di Cairo

A volte basta avere un santo in Paradiso. Negli ultimi giorni, tra i corridoi di La7, una voce in particolare sta facendo strabuzzare gli occhi degli addetti ai lavori. Secondo fonti vicine alla rete, Marianna Aprile prenderà il timone di Otto e mezzo durante la pausa natalizia della conduttrice Lilli Gruber.

Una notizia che, per i più attenti all’ambiente televisivo, ha destato parecchio stupore. Infatti, Marianna Aprile viene da una serie di insuccessi con In Onda, terminata infine con la sospensione del programma (ne abbiamo scritto qui).

D’altronde, la coppia di conduttori Aprile-Telese non era mai riuscita a sfondare negli ascolti tv, vedendo addirittura lo share sprofondare ben al di sotto del 2%. Così, a pochi giorni dallo stop al suo programma, viene da chiedersi a chi piaccia così tanto la giornalista da farla tornare in pista subito dopo uno scivolone del genere.

Ebbene, secondo le indiscrezioni, Marianna Aprile si troverebbe ben al riparo sotto l’ala protettrice del “grande capo” di La7, Urbano Cairo. Un bel colpo di fortuna, considerata la sfortunata storia di In Onda, fresca di stop per risultati insoddisfacenti. Non resta che rimanere sintonizzati per scoprire come se la caverà la "cocca" di Cairo alla guida di un programma che, a differenza di In Onda, porta regolarmente a casa una media dell’8% di share con quasi 2 milioni di spettatori. Una bella differenza...