Mario Orfeo è il nuovo direttore di 'Repubblica'. Elkann lascia la presidenza di GEDI

Repubblica, Mario Orfeo direttore

Mario Orfeo è il nuovo direttore di 'Repubblica'. La notizia viene rlanciata dall'Adnkronos, secondo cui Orfeo lascia l'incarico di direttore di Rai3 per succedere, a partire da lunedì prossimo, a Maurizio Molinari, che lascia dunque da direzione del quotidiano di cui rimarrà editorialista e collaboratore.

Elkann lascia la presidenza di GEDI, Scanavino presidente, Comuzzo ad

Contestualmente, John Elkann lascerà la presidenza di Gedi che verrà assunta da Maurizio Scanavino, mentre Gabriele Comuzzo diventerà amministratore delegato.

Editoria: Dagospia anticipa cambio direzione Repubblica, il cdr corre ai ripari in chat

"Cari, siamo in riunione con il Cdr - si legge nel testo del messaggio, inviato in chat a tutti i colleghi, che l'Adnkronos ha potuto visionare - Visto che Dagospia ha già dato la notizia: Elkann lascia la presidenza di Gedi che viene assunta da Scanavino, amministratore delegato diventa Gabriele Comuzzi (ex vice di Scanavino), da lunedì Molinari lascia la direzione di Repubblica e la direzione editoriale del gruppo Gedi e al suo posto come direttore di Repubblica arriva Mario Orfeo. Molinari diventa editorialista e collaboratore di Repubblica". La notizia del cambio di direzione, a quanto si è appreso successivamente, - scrive l'Adnkronos - è stata diffusa non dai componenti del cdr ma da uno dei fiduciari di redazione in una chat di servizio.

IL COMUNICATO STAMPA DEL GRUPPO GEDI CHE UFFICIALIZZA LE NOMINE

Il Gruppo GEDI rinnova i vertici e apre una nuova fase che punta sull’accelerazione della trasformazione digitale e sul miglioramento dei risultati economici attraverso una rigorosa gestione aziendale. Il Consiglio di Amministrazione di GEDI, che si è svolto oggi a Torino, ha nominato Maurizio Scanavino Presidente della Società e Gabriele Comuzzo Amministratore Delegato.

John Elkann - AD di Exor, azionista di GEDI - ha commentato: “GEDI oggi è uno dei protagonisti europei della trasformazione digitale, con un perimetro di attività chiaro, centrato su intrattenimento e giornalismo di qualità. I cambiamenti organizzativi annunciati oggi permetteranno maggiore focalizzazione e rigore nella gestione del Gruppo.”

Successivamente al CDA, Mario Orfeo è stato nominato direttore de La Repubblica. Orfeo prende il posto di Maurizio Molinari, a cui GEDI ha espresso il ringraziamento per l’impegno profuso alla guida della testata. Molinari continuerà a collaborare con la Repubblica con il ruolo di commentatore e editorialista.

Il Presidente Scanavino ha dichiarato: “Ringrazio l’azionista per la fiducia e auguro a Mario Orfeo buon lavoro. Assumo il nuovo incarico con l’obiettivo di lavorare insieme all’Amministratore Delegato Gabriele Comuzzo per accelerare l’evoluzione in atto e conseguire ambiziosi obiettivi di redditività per il futuro.”