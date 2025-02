Matteo Diamante, mister 'Italia Shore' confessa: 'Sogno Pechino Express e sono vicino a un reality...' - L'intervista

Matteo Diamante, mister 'Italia Shore' confessa: 'Sogno Pechino Express e sono vicino a un reality...'

Paramount+ ha lanciato in queste ore la seconda stagione di Italia Shore in cui brilla la stella di Matteo Diamante, già presente della prima edizione - oltreché protagonista di molti reality di successo (Ex on The Beach, Isola dei Famosi, Grande Fratello Vip). Per lui il ruolo di homeowner, “fun manager” e party planner del programma. Al 33enne ligure (che su Instagram vanta quasi 450mila follower) è stato affidato il compito di organizzare le feste per i ragazzi, ma anche di vigilare su come si prendono cura della casa e delle pulizie generali.

Matteo, che party dobbiamo aspettarci in questa edizione di Italia Shore? Ci sveli qualcosa...

"Quello che vi posso dire è che vedrete le feste alle quali non avete mai partecipato e soprattutto la vacanza alla quale voi vorreste partecipare"

Tre buone ragioni per vedere Italia Shore 2025

"È un programma che insegna rispetto anche tra i ragazzi. È un programma dove insegna a divertirvi, forse anche un po' fuori dalle righe (ride, ndr). E il terzo motivo è.. perché non vederlo?"

Un aggettivo per questa edizione del programma, quale sarebbe?

"L'aggettivo è strabiliante. Perché, ragazzi, succedono veramente ogni giorno colpi di scena, intrighi, amori, divertimento, feste sfrenate..."

Ex on The Beach, L’isola dei Famosi, Grande Fratello Vip e Italia Shore: sei un campione dei reality. La prossima fermata di Matteo? In che programma sogni di partecipare?

"Sì, come hai fatto notare sono un campione di reality (sorride, ndr). Devo dire la verità che c'è un grande interesse nel fare Pechino (Express). Ho avuto delle chiamate anche per partecipare a dei reality all'estero. Però mi sto cimentando nella conduzione, è quello che voglio fare e che faccio tuttora nei miei canali social"





Che lato pensi sia venuto fuori di te nei reality in cui hai partecipato?

"E' venuta fuori la parte più vera di me. Io, purtroppo o per fortuna, sono un ragazzo che non ha mai avuto filtri, quindi quando devo dire una cosa la dico. E non ho paura magari di offendere una persona, perché dico sempre quello che penso, in maniera giusta e corretta in base a chi ho davanti. E il fatto di aver fatto tanti reality mi ha anche insegnato a saper dire le cose in maniera anche in maniera 'televisiva'. Anzi creare quella dinamica in più che forse alle persone a casa piace vedere"

... e cosa non si è mai visto del Matteo privato quello meno televisivo e social?

"Devo dire la verità che, anche grazie ai social, comunque mostro parecchio di me. Forse anche fin troppo. Anzi, chi mi segue e lavora come dice 'Matte ma quella storia, magari mettine una meno perché non è il caso'. E credo che le persone ormai sono cinque anni che mi seguono, è sempre una grossa community. Quindi, per esempio, faccio all'incirca 150-180.000 visualizzazioni a storia e grazie ai reel raggiungo milioni di persone. Alla la gente credo che piaccio per quello. Mi seguono per quello che ho sempre fatto vedere, cioè me stesso"

Cosa si puoi dire sui prossimi impegni quest'anno?

"Tra i miei prossimi impegni del 2025, c'è una partecipazione a un reality. Diciamo che ci siamo quasi... Non voglio dire niente, perché poi porta sfortuna, parlare troppo presto (sorride, ndr). E sicuramente stiamo finendo di attuare un progetto grosso per quanto riguarda YouTube, molto-molto-molto divertente..."

MATTEO DIAMANTE, LA VIDEO INTERVISTA AD AFFARITALIANI.IT

Italia Shore con Matteo Diamante, dove vederlo in tv e streaming

La versione italiana del popolare show di MTV, prodotta da Fremantle, è tornata con seconda stagione già disponibile in esclusiva su Paramount+. La prima puntata di ITALIA SHORE 2 eccezionalmente in onda anche su MTV (canale Sky 131, canale Sky Glass 122 e in streaming su NOW) il 23 febbraio alle 22.00, con una replica immediata alle 23.00 il giorno stesso.

Italia Shore cast del programma

Chi torna

- “La Giss” (Gilda), 23 anni, Diva presso se stessa - vive a Cosenza;

- "Spadino” (Samuele), 25 anni, cuoco/maître di sala a Roma;

- Emi, 24 anni, Ballerina di Riccione;

- “Drago” (Mattia), 21 anni, campione di Boxe, vive a Milano;

- “Skino” (Francesco), 21 anni, ballerino di Roma;

- Marcolino (Piermarco) 23 anni, calciatore di Anzio;

- Swamy, 22 anni, PR nelle discoteche di Napoli

Le new entry

- Nikita, 23 anni, sugarbaby wannabe di Milano

- Gaia, 20 anni, studentessa/cameriera di Roma

- Bea (Beatrice), 26 anni, tabaccaia, vive a Roma

- Vincenzo, 23 anni, personal trainer di Casalnuovo, Napoli

- Ale (Alessandro), 23 anni, Bookmaker Manager di Roma

Matteo Diamante sarà protagonista anche di una nuova edizione del Podshore, il podcast di Italia Shore con ospiti i protagonisti del reality.

E ritornano anche le Italia Shore Reactions in cui lo youtuber Tony IPants e il cast dello show commentano insieme i momenti top di ogni episodio. I protagonisti del docu-reality vivranno una vacanza indimenticabile in una nuova splendida villa sulla costa laziale a poca distanza da Roma che, anche in questa stagione, farà da cornice ai nuovi episodi.

Non mancherà anche una escursione in "esterna", a Napoli, città di provenienza di alcuni dei concorrenti. Un cast di personalità eccentriche e variegate, molte delle quali già protagoniste della prima stagione a cui si aggiungono delle new entries, che renderanno ancora più effervescenti le dinamiche nella villa.

In questa nuova stagione del reality, ci saranno tre ospiti d’eccezione: Ouryel e Tristan direttamente da Frenchie Shore e Nathan Henry da Geordie Shore. Le tre star degli shores faranno il loro ingresso nella villa per divertirisi e portare la loro esperienza.