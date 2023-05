Mave, la prima band al mondo composta da quattro ragazze avatar

IA, Mave la band pop sudcoreana da 20 mioni di visualizzazioni

Mave è una band pop sudcoreana di grande successo. Le quattro componenti, una sorta di "The Beatles" al femminile, sono Siu, Zena, Tyra e Marty. Le quattro ragazze, tutte ventenni e dai tratti asiatici, vengono da quattro paesi diversi, dagli Stati Uniti all’Indonesia. Il loro primo videoclip, con il brano Pandora, ha già superato i 20 milioni di visualizzazioni e l' account Spotify da supera ogni mese un milione e mezzo di ascoltatori. Perfetto il marketing del Gruppo: dalla partecipazione alle sfide di Tik Tok, all’apparizione nel programma musicale Show!Music Core sulla rete MBC per finire con la festa dei 100 giorni dal debutto.Tutto perfetto salvo una variante particolare: il gruppo è composto unicamente da avatar creati dall'intelligenza artificiale, la tecnologia 3D, la realtà aumentata e la sintesi vocale. Con tutto questo alle spalle non è facile capire che non sono umani.

IA, Mave è la nuova onda della scena nel metaverso

Ma se si esplora bene il nome Mave si comincia a capire qualcosa di più. Significa “make new wave”, inizia una nuova onda nella scena k-pop durante l'era del metaverso. La società alle spalle del particolare gruppo ha pensato pure al nome dei fan. Sono i Maze (labirinto), perché, insieme a Mave, contribuiranno a creare un nuovo percorso, una sorta di labirinto dove nessuno nessuno si è ancora avventurato. Il progetto, secondo il direttore della tecnologia di Metaverse Entertainment, Sung-Ku Kangla ( società capofila del gruppo), consiste nella stessa pianificazione e produzione di quelli realizzati con veri gruppi musicali. Gli operatori che ci lavorano intorno sono esperti in varie aree (dai videogiochi, all'intrattenimento, alla musica) e sanno come creare personaggi amati.