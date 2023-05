McDonald's rilancia il suo caffé. On air lo spot "Dove è bello ritrovarsi"

On air il nuovo spot di McDonald's dedicato a McCafé

McDonald’s lancia il nuovo posizionamento di McCafé “Dove è bello ritrovarsi”, frutto di un importante progetto di rilancio strategico sviluppato insieme all’agenzia creativa Leo Burnett e che ha portato anche alla realizzazione di una nuova visual identity.

Il nuovo posizionamento prende forma grazie a una piattaforma di comunicazione dedicata al racconto di McCafé come luogo ideale per stare insieme, gustare un buon caffè e scegliere tra un vasto assortimento di prodotti gustosi e di qualità.

Guidata da una visione a lungo termine, la nuova piattaforma posiziona McCafé come abilitatore di connessioni autentiche tra le persone in uno scenario come quello attuale sempre più dominato, anche nelle relazioni, dal digitale e da stili di vita frenetici.