Me Contro Te vs DinsiemE: l'epico dissing tra le coppie di creator più amate dai bambini

Tutto è iniziato il 6 dicembre scorso, quando i Me Contro Te, celebre duo palermitano di content creator amatissimo dai bambini e composto da Luigi Calagna e Sofia Scalia, hanno lanciato il loro canale podcast, con il primo episodio intitolato 'I Me Contro Te di Wish'. Durante la puntata in questione, la coppia, da diversi anni presente su Youtube con contenuti rivolti ad un pubblico di piccolissimi, parlano, senza citarli apertamente, di un'altra coppia di creator che da anni, a loro dire, copierebbe costantemente i loro stessi contenuti e video. Si tratta del duo dei DinsiemE, ovvero Erick Parisi e Dominick Alaimo, che da diverso tempo si cimentano in video dedicati ai bambini e proprio come i Me Contro Te portano sul loro canale video di challenge e canzoni.

Nel podcast, "Luì e Sofì", come si fanno chiamare dai loro fan, accusano i DinsiemE di aver copiato format, contenuti e impostazione del canale: un'analogia importante è il fatto che esattamente come i Me Contro Te con l'invenzione del personaggio del Signor S., anche i DinsiemE lottano contro un nemico immaginario mascherato. “L’abbiamo presa con filosofia perché sappiamo che quando c’è qualcosa di successo, vuoi o non vuoi, è inevitabile che venga copiato. Se c’è una cosa che fa un po’ innervosire di questa storia è che loro più volte hanno detto che non ci conoscono“, ha commentato Sofia. “Ma ci copiano tutto, anche il tono della voce!”, ha aggiunto lui.

La replica dei DinsiemE sui social, fino ad arrivare alla canzone

A questo punto, la risposta dei DinsiemE non è tardata ad arrivare: la coppia si è difesa spiegando che, mirando allo stesso tipo di audience e portando uno stesso tipo di intrattenimento, è normale che i temi e le idee si ripetano e non si tratta in nessun modo di copiare altre persone. Da qui, è partito uno scambio di video sui social dai toni anche accesi, che ha visto i Me Contro Te coinvolgere addirittura i loro avvocati: già nel lontano 2017, infatti, era partito un vero e proprio caso giudiziario: "Quando abbiamo iniziato con i nostri vlog abbiamo spaccato. Abbiamo inventato la storia del Signor S. che ha avuto un successo clamoroso. Ad un certo punto abbiamo visto che c’era un canale che si chiamava così ma non eravamo noi a gestirlo. Sapevamo che c’era un impostore che voleva fare visualizzazioni con i nostri contenuti. Abbiamo interpellato un avvocato per far cambiare nome a quel canale, a quel punto hanno usato un nuovo nome ma ormai avevano già centinaia di migliaia di iscritti e copiavano ogni video che noi facevamo”.

“Ci accusano di averli usati per fare views anni fa, ma adesso ci stanno utilizzando per promuovere il loro film. Hanno messo la nostra foto nella loro copertina. Accusano tutti di copiarli”, si sono difesi i DinsiemE, “Dicono un sacco di falsità su di noi. In tutti questi anni hanno provato ad ostacolarci in tanti modi e tanti progetti. Ci hanno mandato persone per lasciare commenti negativi sotto il nostro video. Non copiamo, potevamo parlarne. Se volete possiamo chiarire”. Si sono susseguiti poi altre brevi clip in cui le due coppie si attaccano a vicenda, anche ostentando abiti di lusso, borse e musiche particolari, per poi arrivare ad una vera e propria canzone dissing lanciata dai Me Contro Te, che ha fatto il boom sul web e ha spopolato non solo tra i più piccoli.

Me Contro Te e DinsiemE: chi sono i protagonisti del dissing

I Me Contro Te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, 31 e 26 anni, sono diventati negli ultimi anni il colosso dell’intrattenimento per bambini per antonomasia sui social, partendo da Youtube: sul loro canale, infatti, contano 7 milioni di iscritti. Negli anni hanno fatto uscire sei film e sono pronti a lanciare il settimo, nel frattempo girando per l'Italia con un tour di spettacoli live. I loro contenuti spaziano da video di vita quotidiana, challenge, reazioni esagerate, scherzi, sketch e canzoni. Un importante protagonista dei loro video è il famoso 'Signor S.', il nemico che opera contro di loro.

I DinsiemE, Erick Parisi e Dominick Alaimo, 28 e 27 anni, sono una coppia originaria di Palermo che fa video per bambini su Youtube (il loro canale conta circa 2 milioni di iscritti), portando un format molto simile a quello dei Me Contro Te: anche loro fanno challenge e canzoni e sono protagonisti di una serie sul canale tv Frisbee.