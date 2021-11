Mediaset cambia nome, si chiamerà Mfe: arriva l'ok dell'assemblea

Mediaset, inizia l'era Mfe-MediaforEurope: arriva l'ok dell'assemblea anche per introduzione doppie azioni

Mediaset cambia nome e diventa Mfe. L’assemblea di Mediaset, la prima ad Amsterdam, ha dato il via libera al cambio del nome della holding, che diventa Mfe-MediaforEurope, con sede già trasferita in Olanda. Ok anche all’introduzione della doppia classe di azioni A e B.

Come previsto dagli ultimi accordi, ha votato a favore anche Vivendi. La società manitene in Italia la sede fiscale e tutte le attività precedenti, e si appresta a spingere sull’espansione internazionale, anche con l’idea di aggregare altri operatori.

Mediaset cambia nome, Berlusconi: "Ottimo per sviluppo internazionale"

“Siamo molto soddisfatti di questo doppio passo: la nascita di Mfe-MediaforEurope nei Paesi Bassi e l’introduzione della struttura azionaria a doppia categoria”, ha detto Pier Silvio Berlusconi. “Queste azioni e gli ottimi risultati economici conseguiti ci consentono di guardare al futuro anche in un’ottica di sviluppo internazionale”.