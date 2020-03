Mediaset - Claudio Brachino: rapporto concluso consensualmente

Si conclude consensualmente il rapporto tra Mediaset e Claudio Brachino, come riporta Primaonline. In azienda dal 1988, Brachino – ricorda in una nota Mediaset – è stato vicedirettore e conduttore del tg “Studio Aperto”, direttore di “Videonews” e “Sport Mediaset”, responsabile di programmi informativi come “Top Secret”, “Mattino 5”, “Tiki Taka”, “Quarta Repubblica”. Mediaset “ringrazia Brachino per il contributo assicurato in questi anni e gli augura i migliori successi professionali”.