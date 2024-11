Mediaset ha a cuore il futuro: al via la campagna per la “giornata internazionale contro la violenza sulle donne”

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, Mediaset lancia un messaggio di sensibilizzazione con una campagna in onda su tutti i canali dal 24 novembre al 1° dicembre, online su tutte le piattaforme web e social del Gruppo, in radio e sul sito web dedicato www.mediasetperilfuturo.it.

La campagna Mediaset, in collaborazione con la concessionaria digitale Mediamond, si espande grazie agli impianti Digital Out Of Home, attivi dal 24 novembre al 1° dicembre nelle stazioni ferroviarie, nella linea M4 di Milano e nei quartieri CityLife e Porta Nuova. In particolare, i maxi led Viganò e Vespucci, riconoscibili per la loro iconica forma a casa, affrontano il tema della violenza domestica con una creatività coinvolgente.

Un QR code sugli impianti consente un’esperienza immersiva, simulando un salotto domestico in cui riecheggiano voci maschili intimidatorie, trasmettendo un messaggio potente contro ogni forma di abuso. La violenza sulle donne è un tema drammaticamente attuale, al centro delle cronache che quotidianamente danno conto di soprusi, violenze e omicidi di mogli, madri, fidanzate, figlie e sorelle. "Se queste mura potessero parlare?" purtroppo le mura delle case italiane, le strade, i parchi, testimonierebbero un fenomeno sempre più dilagante e silenzioso. Per questo, per invitarle a parlare, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il numero antiviolenza e antistalking 1522, a disposizione di tutte le donne che vivono situazioni di molestie e hanno bisogno di qualcuno che le ascolti e le aiuti.

I dati Istat relativi ai primi sei mesi del 2024 registrano un incremento sostanziale di utenti che utilizzano il servizio (+83.5% nel primo trimestre e +57.4% nel secondo trimestre rispetto all’anno precedente). Chiedere aiuto è il primo passo per riprendere in mano la propria vita, per tornare a essere libere, per dare una speranza alle bambine di oggi, adulte di domani. Mediaset ha quindi deciso di dar voce a chi ora non ne ha perché è tempo di prendere consapevolezza: dalla violenza si può uscire. Anche questa nuova campagna rientra nelle attività di sensibilizzazione sociale denominate "Mediaset ha a cuore il futuro": un modo concreto per mettere al servizio della comunità le competenze e la forza comunicativa della tv Mediaset.