Mediaset, le news a Natale: due nuove trasmissioni in un palinsesto che cambia

Mediaset annuncia novità nel settore news per il periodo delle festività natalizie

Dopo l'ampio dibattito suscitato dalle ventilate intenzioni del Biscione di modificare l'assetto del settore news, arriva l'annuncio ufficiale: “L’informazione Mediaset non rallenta nemmeno durante le festività: per la prima volta i programmi d’approfondimento di Canale 5 in day time proseguono per tutto il periodo natalizio. Videonews, con un importante sforzo giornalistico e produttivo, accende due nuove trasmissioni: ‘Mattino Cinque News’, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e ‘Pomeriggio Cinque News’, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio. Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali”.

“Sempre in questi giorni – aggiunge Mediaset – sono cominciate le nuove trasmissioni in HD di Studio Aperto, ‘Tg4, Tgcom24’ e Sport Mediaset dal nuovo hub tecnologico di Cologno Monzese dedicato esclusivamente ai programmi giornalistici. In più, per tutto il periodo natalizio sarà in onda senza interruzioni l’access prime time di Retequattro: Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, e Controcorrente, condotto da Veronica Gentili. Prosegue anche nel prime time del mercoledì Zona Bianca, affidato a Giuseppe Brindisi”.

Il calendario degli altri approfondimenti giornalistici di prima serata su Retequattro.

Domenica: Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, si fermerà il 19 dicembre per tornare in onda il 9 gennaio 2022.

Lunedì: Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, si fermerà il 20 dicembre per tornare in onda il 10 gennaio 2022.

Martedì: Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, si fermerà il 7 dicembre per tornare in onda l’11 gennaio 2022.

Giovedì: Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, si fermerà il 16 dicembre per tornare in onda il 13 gennaio 2022.

Venerdì: Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si fermerà il 17 dicembre per tornare in onda il 14 gennaio 2022.

Quanto a Canale 5, Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, si fermerà domenica 19 dicembre per tornare in onda sabato 8 gennaio 2022.