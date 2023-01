Mediaset vs Sanremo: controprogrammazione. Ma anche Chiambretti, Pio e Amedeo e... I nuovi programmi

Mediaset cala i suoi assi contro Sanremo e la Rai: De Filippi, Iene e Gf Vip contro Sanremo. Ecco perché

Da C'è posta per te di Maria De Filippi al Grande Fratello Vip guidato da Alfonso Signorini, passando per Le Iene e, ovviamente, tutti i talk di informazione su Rete 4: Mediaset controprogramma nella settimana del Festival di Sanremo. O meglio: non si ferma. Niente repliche o film, il Biscione lancia la sfida alla kermesse canora di Rai1 che avrà ancora Amadeus al timone. Il motivo? E' presto detto: "Da editori riteniamo un valore aggiunto fornire al pubblico un’alternativa di visione e assicurare ai telespettatori Mediaset tutti gli appuntamenti abituali senza pause. Lo possiamo fare perché, dal punto di vista commerciale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria Mediaset durante i Mondiali di Calcio ci ha dimostrato che in questa fase di mercato gli eventi in onda sulle reti concorrenti poco incidono sui ricavi pubblicitari della nostra programmazione", spiegano da Cologno Monzese. Ma il tema di discussione non è solo legato alla settimana di Sanremo; questo 2023 parte nel segno "di forti investimenti editoriali per la tv Mediaset. Tutte le reti hanno già ripreso la programmazione a pieno regime e proseguiranno senza interruzioni sino a fine stagione".





Mediaset: Striscia la Notizia, C'è posta per te, Le Iene nel menù di inizio 2023

Ecco dunque che il menù è già ricco in questo inizio di gennaio: su Canale 5 sono già in onda “Striscia la notizia” e “Avanti un altro”, ed è partito sabato scorso “C’è posta per te” con una puntata record che ha superato il 32% di share. Italia 1 ha già visto riprendere “Le Iene” in netto anticipo rispetto alle abituali date di programmazione post natalizia. E su Retequattro sono già in onda tutte le prime serate d’informazione che assicureranno notizie e approfondimenti anche in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in Lazio e Lombardia.





Mediaset: da Vanessa Incontrada a Chiambretti, Pio e Amedeo, Hunziker e... I programmi in rampa di lancio nel 2023

Gli esordi in programma in questo 2023 targato Mediaset? Si parte con le fiction di Canale 5 ("che hanno inaugurato un nuovo modello editoriale apprezzato anche dal pubblico giovane"): venerdì debutta “Fosca Innocenti” con Vanessa Incontrada a cui seguirà da febbraio la seconda stagione di “Buongiorno mamma” con Raoul Bova. Quanto all’intrattenimento, “Grande Fratello Vip” che non si è mai interrotto nemmeno durante le feste tornerà ad avere due puntate a settimana nei venerdì in cui non saranno in onda puntate di fiction. Esordiranno poi nelle prossime settimane tre show-evento: “La tv dei 100 e Uno” con Piero Chiambretti, “Michelle Impossible & Friends” con Michelle Hunziker, “Felicissima sera” con Pio e Amedeo, oltre che “Lo show dei record” con Gerry Scotti. Da segnalare anche il grande calcio: da febbraio al via su Canale 5 gli Ottavi di finale di Champions League e i Quarti di finale di Coppa Italia. A marzo poi ripartiranno al sabato sera “Amici” di Maria De Filippi, il “Maurizio Costanzo Show” e in primavera su Italia 1 la nuova stagione di “Back to School” condotta da Federica Panicucci. Verso metà aprile debutterà la nuova stagione dell’”Isola dei Famosi”.