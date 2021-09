Medicina democratica, Agnoletto torna su Radio Popolare con 37e2

“Il punto sulla pandemia a 360°”, il dibattito scientifico sulla terza dose, brevetti, varianti, profitti e tante novità: saranno questi i temi “scottanti” al centro della puntata della trasmissione 37e2, condotta da Vittorio Agnoletto sulla emittente milanese Radio Popolare, in onda domani, venerdì 17 settembre, in diretta dalle 10,35 alle 11,30.

Con questa puntata si inaugura la nuova stagione della storica trasmissione su salute e diritti, in onda ininterrottamente da 7 anni, che verrà trasmessa appunto di venerdì mattina e non più di giovedì, come nelle passate edizioni. Sarà possibile seguire la trasmissione anche in streaming e ascoltare il podcast. sul sito di Radio Popolare.

La squadra non cambia, a coadiuvare Vittorio Agnoletto restano le bravissime Elena Mordiglia in conduzione e Cora Ranci in redazione.

La trasmissione 37e2 continuerà a svolgere il proprio compito di informazione e denuncia in difesa del diritto universale alla salute, un lavoro immane, riconosciuto dal Comune di Milano, che ha assegnato alla trasmissione l’attestato di civica benemerenza con l'Ambrogino d'Oro per l'edizione 2020, per il particolare ruolo svolto nel periodo più buio della pandemia a sostegno dei cittadini e dei loro bisogni.

37e2 continuerà ad aiutare gli ascoltatori a districarsi nei meandri della burocrazia sanitaria, raccogliendo segnalazioni e denunce, raccontando le esperienze positive da prendere come esempio. Si parlerà di Lombardia ma non solo, mantenendo uno sguardo su quello che accade in tutta Italia nel Servizio Sanitario mentre proseguirà la battaglia per una moratoria sui brevetti dei vaccini contro il Coronavirus, a sostegno della raccolta di firme della campagna europea "Nessun profitto sulla pandemia".