Melissa Satta, il lato b in bikini infuoca i fan sui social - FOTO

Melissa Satta, foto bollenti in Sardegna e lato b da urlo. Scatti da perdere la testa

Melissa Satta fa impazzire i social. La ex velina di Striscia la Notizia è tornata come ogni estate in Sardegna e si gode i tuffi nel suo mare cristallino. Ma la modella non è sola: infatti, in vacanza con lei c’è la sua dolce metà Mattia Rivetti. Ma non solo la versione sex bomb in bikini. La Satta intervalla le sue vacanze al mare anche con numerosi siparietti da tenera mamma con il suo Maddox.

Gli ultimi scatti in bikini sono uno spettacolo e lasciano senza fiato milioni di follower sui social network. Sulla barca tra le onde mostra il suo fisico sinuoso e non sfuggono all’attenzione dei fan le due stelline tatuate all’altezza dell’inguine. Seducente e sensuale incanta mentre il mare trasparente della Sardegna fa da sfondo a foto spettacolari.