Meloni e il valzer di poltrone nei giornali di Destra. Il nuovo cerchio magico

Meloni e le nuove direzioni nei giornali di destra. Ecco cosa cambia, dentro anche il vignettista Osho e l'ex segretario di Stato negli Usa

Grandi movimenti tra i direttori dei giornali di destra editi dagli Angelucci. Gli spostamenti di Sallusti e Feltri su Il Giornale e l'arrivo dell'ex capo della comunicazione di Chigi Mario Sechi su Libero non sono mosse casuali. Se per anni - si legge su Repubblica - il leader dei governi di centrodestra Silvio Berlusconi ha potuto contare sui cannoni di fuoco mediatici che aveva in casa, Giorgia Meloni adesso punta sul sostegno di una vasta rete che ha il fulcro nei giornali di Angelucci: il Tempo, Libero e il neo acquisto del Giornale rilevato proprio dalla famiglia Berlusconi, che ne detiene oggi solo una quota di minoranza. Un sistema di comunicazione ispirato alla galassia populista trumpiana che in America ruotava attorno a Steve Bannon insieme alla Fox.

E non a caso - prosegue Repubblica - tra i nuovi editorialisti del Giornale a trazione Angelucci ci sarà l’ex segretario di Stato di Donald Trump, Mike Pompeo. Angelucci ieri ha dato il via libera al valzer di poltrone nelle direzioni del suo gruppo editoriale che, come sostiene, "sarà riferimento del centrodestra e anche critico". Di certo prima dell’ufficializzazione dei passaggi ha fatto una visita a Palazzo Chigi, insieme al figlio, per illustrare i piani editoriali alla presidente del Consiglio.