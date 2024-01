Meloni Schlein, parte la sfida tra tv: in corsa Mentana, Vespa, Sky e Mediaset

Duello tv Meloni-Schlein: si candidano Vespa, Mentana, Sky, Berlinguer e Merlino

Prima ancora del duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, parte il duello tra televisioni per aggiudicarsi il confronto. Scrive il Corriere della Sera: "A Bruno Vespa, determinatissimo a far valere l’essersi candidato per primo, a Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24, e a Enrico Mentana, direttore del Tg La7, si aggiungono Myrta Merlino, con provocazione sulla rappresentanza femminile — «Tre donne: cambieremmo il mondo con una sola immagine» —, Bianca Berlinguer, con un abboccamento più prudente, e anche il Tg5, per cui si fa avanti Mediaset con una nota formale".

Come spiega il Corriere della Sera, "la data del faccia a faccia potrebbe essere a inizio aprile, subito prima cioè che scatti la par condicio". Ci si interroga "anche sul tipo di format, un dibattito con contraddittorio tra gli avversari o una più compassata sequenza di domande rivolte alle due leader dal moderatore, la discussione è appena agli inizi".

Per il Corriere della Sera, Myrta Merlino è sicura: «Mi piacerebbe un dibattito sul modello americano, che valorizzi le idee e comprima lo spazio delle polemiche. Sarebbe uno scatto di maturità per la nostra classe politica». Bianca Berlinguer la vedrebbe invece diversamente: «Preferisco il contraddittorio, altrimenti che confronto sarebbe? E poi in Italia non abbiamo una formula collaudata come in America»".