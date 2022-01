“Mentana all'inizio della maratona”, il voto sul Quirinale e l'ironia social

Quirinale, "Maratona Mentana" per il voto del prossimo capo dello Stato: social scatenati

Voto importante? Maratona Mentana. Un’equazione. Una cosa certa come la morte. Non poteva mancare nemmeno stavolta, in occasione del voto per il prossimo inquilino del Quirinale. Infatti, la nota trasmissione condotta dal direttore del Tg La7 Enrico Mentana, seguirà il voto dei grandi elettori alla Camera dei Deputati. Salottino eslclusivo che delizia gli spettatori e li accompagna in ogni tornata elettorale rilevante, per i social (e la satira) è un appuntamento imperdibile, ricco, anzi, pregno, di spunti.

Il tweet che rapisce subito l'occhio è quello che propone un Mentana giovane, di inizio carriera. Il post è accompagnato dalla didascalia: "Mentana all'inizio della maratona". Massimo Schiavo scrive: "Non eleggete il Presidente alla prima giornata, Mentana ha già preso impegni per tutta la settimana".

Paolo, un altro utente social, ironizza "Solidarietà ai giornalisti sequestrati da Mentana". "Andrea se perso", questo il nickname dell'utente, cinguetta: "Se venisse eletto Mentana durante #MaratonaMentana si creerebbe un paradosso spaziotemporale".

