Martedì, 4 luglio 2023 Merlino-Berlinguer, le zarine via da La7-Rai: la Sx non parli di epurazione Cacciati o in fuga, mettetela come volete: da Rai 3 fuggono i volti storici di Viale Mazzini. Bianca Berlinguer e Myrta Merlino pronte a sbarcare a Mediaset L'opinione di Pietro Mancini