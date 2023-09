Meta lancia chatbot Ai per social. Doppiatori famosi: Roy Choi e Snoop Dogg

Meta, la chatbot Ai con doppiatori celebri: 28 voci vip per accompagnare gli utenti

Meta lancia un'iniziativa dedicata ai suoi social (Facebook, Instagram e Whatsapp) destinata a fare rumore, si tratta di una chatbot di intelligenza artificiale con una caratteristica fin qui unica, i doppiatori saranno personaggi famosi: tra questi spiccano il noto chef Roy Choi e il rapper statunitense Snoop Dogg. Il gigante tecnologico statunitense - si legge su Il Sole 24 Ore - cerca di aumentare il coinvolgimento sulle proprie piattaforme. In occasione della conferenza per gli sviluppatori "Connect" di mercoledì, Meta ha presentato un assistente Ai che sarà in grado di cercare le risposte alle domande degli utenti grazie a una partnership con Bing di Microsoft, oltre a generare immagini Ai.

Gli utenti delle piattaforme di Meta - prosegue Il Sole - potranno inoltre interagire con 28 chatbot che assumono i panni di personaggi famosi che hanno accettato di utilizzare la loro voce e le loro sembianze per questa funzione. Meta ha dichiarato che l'assistente Ai sarà lanciato negli Stati Uniti in modalità beta a partire da mercoledì, ma che sono in arrivo molte altre novità nelle prossime settimane per una serie di ambiti che vanno dal gaming alla filosofia alla moda. Tra le altre novità presentate dal colosso di Menlo Park, un visore di realtà mista per il grande pubblico, i primi Ray-Ban con l’intelligenza artificiale. "Siamo molto orgogliosi di introdurre Quest 3, il visore più potente che abbiamo mai prodotto. Un game changer", annuncia Zuckerberg, l’amministratore delegato di Meta.