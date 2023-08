"Mi hanno censurato!". Feltri furioso con il suo stesso giornale, cosa è successo

Feltri censurato da Libero, che cos'è successo

Vittorio Feltri non ci sta. Con un furibondo post su X (la vecchia Twitter, ndr), il giornalista e direttore editoriale di Libero (ma con un piede già al Giornale insieme al collega Alessandro Sallusti) attacca il quotidiano fondato da lui stesso nel luglio del 2000.

Per la prima volta in 60 anni di professione giornalistica sono stato censurato, ed è accaduto nel giornale che ho fondato, Libero. Non so perché. Nessuno mi ha dato spiegazioni. Suppongo perché ho definito invasori gli emigranti, esattamente come ha fatto il Giornale oggi. — Vittorio Feltri (@vfeltri) August 21, 2023

"Sono stato censurato per la prima volta in 60 anni", tuona Feltri nel suo tweet di "denuncia". Il direttore appare sorpreso e piuttosto confuso, non sapendo realmente quale fosse il motivo della censura del proprio articolo.

"Suppongo perché ho definito invasori gli emigranti, esattamente come ha fatto il Giornale oggi", scrive il direttore. Per ora, non sono emersi ulteriori chiarimenti. Ma molto probabilmente, sarà lo stesso Feltri a informare i propri follower dell'accaduto.