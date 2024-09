Mia Martini e 'Buon compleanno Mimì'. Vincenzo Adriani: "Finché vivrò terrò alto il suo nome". L'intervista

La sua voce graffiante, commovente e vibrante resterà indelebile nel tempo. La sua musica e le sue canzoni hanno ancora l' immenso potere di arrivare dritte all' anima toccandone le corde più fragili. "Minuetto", "E non finisce mica il Cielo", "Almeno tu nell'Universo" e "Piccolo Uomo" sono solo alcuni dei grandi capolavori di Mia Martini, improvvisamente scomparsa il 12 Maggio 1995 per cause ancora non del tutto chiare. Una vita ricca di successi ma anche di momenti tristi e bui con un destino che l'ha portata via a soli 47 anni.

Per ricordarla anche quest'anno torna "Buon Compleanno Mimì", un concerto giunto alla sua undicesima edizione, che si terrà Venerdi 27 Settembre alle ore 20.45 al Teatro Manzoni di Milano. A volerlo fortemente l'Associazione Minuetto Mimì Sarà, presieduta da Vincenzo Adriani, e composta da Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la Direzione di Giancarlo Del Duca e dello stesso Vincenzo Adriani, nonché grande amico di Mia Martini.



"E' una Onlus nata per proteggere il patrimonio artistico di Mimì, ma allo stesso tempo ha lo scopo di organizzare eventi che siano da trampolino di lancio per giovani talenti desiderosi di intraprendere la carriera musicale, diamo uno spazio vero alla musica proprio come Mimì avrebbe voluto", racconta Adriani.

La serata presentata da Luisa Corna, vedrà sul palco grandi big della musica italiana che si esibiranno cantando ognuno un brano della nota cantautrice e alcuni del proprio repertorio. Nomi importanti come Marco Masini, Jack Savoretti, Michele Zarrillo, Sarah, Gerardina Trovato, Mannini, Virginio, Pierdavide Carone, Chiara Galiazzo. "La ricerca del cast è minuziosa e ben dettagliata. Unisce da sempre nomi differenti tra loro, artisti del passato e del presente con stili musicali ben diversi ma con un' unico elemento in comune, l' interpretazione di una canzone di Mia Martini, stella della serata", afferma il Presidente. Un momento straordinario che si alternerà alle emozionanti performance canore dei Vincitori del Premio Mimì Sarà 2023: Ermen, Martina Magazin, Dorothea Tamma che canteranno anche loro un pezzo della cantante calabrese. "Questo è un' altro ramo dell' Associazione. Grazie al nostro concorso, chi si aggiudica la vittoria, potrà esibirsi il prossimo anno sul palco del Buon Compleanno Mimì insieme ai più grandi esponenti della musica italiana", conclude Vincenzo.





Parteciperanno anche le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè che condivideranno annedoti e ricordi personali di un'insostituibile ed inimitabile interprete. Racconti e immagini esclusive della sua vita privata e pubblica, saranno accompagnate dalla Direzione musicale e chitarra di Luca Colombo, Paola Zadra al basso, Alessandro Polifrone alla batteria, Alberto Orsi alla chitarra, Fabiano Pagnozzi alle tastiere e programmazioni.

Buon Compleanno Mimì è un appuntamento meraviglioso che meriterebbe una vetrina televisiva importante, come tiene a sottolineare anche Vincenzo Adriani.

"E' una triste realtà purtroppo e questa cosa il più delle volte mi fa riflettere e arrabbiare. La nostra è una manifestazione conosciuta a livello nazionale. E' incredibile come a oggi non si sia ancora dato uno spazio così intimo, cosi importante e cosi significativo. Si potrebbe dare la possibilità a tantissime persone di conoscere l'immensa ricchezza musicale di Mia Martini, accrescerebbe nuove generazioni e non solo. Il prossimo anno decorrerà il suo trentennale, l'augurio è che possa esserci un' attenzione maggiore per un' artista che tutti indistintamente continuano a omaggiare".

Un duro lavoro quella della Onlus Minuetto Mimi Sarà...

"Ci vuole impegno, costanza e tanto sacrificio. Ci sono giorni molto difficili e notti insonne, ma finche vivrò farò il possibile per tenere alto il nome di Mimì".

Com'e nata la vostra amicizia?

"Il nostro è stato un incontro del tutto casuale. Ci sono persone che ritrovi più volte nel corso della vita senza un motivo ben preciso. Per noi è stato cosi. La prima volta che l'ho vista risale al 1975, avevo solo 15 anni. Era una giornata piovosa ed entrambi ci trovavamo in via Porpora a Milano. L'ho riconosciuta immediatamente e le ho dato un passaggio con l'ombrello fino a Città Studi, zona in cui risiedeva. Qualche anno dopo una serie di circostanze ci hanno messo sulla stessa strada e abbiamo dunque capito che valeva la pena approfondire la nostra conoscenza. Negli anni '90 entro nel settore musicale e tre anni dopo ho il piacere di collaborare con lei fino a poco prima della tragica notizia. La nostra è stata un' amicizia, segreta, intima, profonda, sincera e intensa".

Che donna era Mimì?

"Oltre a essere un'artista spettacolare era prima di tutto una persona molto determinata, non si sottometteva in nessun modo. Era soprattutto dotata di un' intelligenza stratosferica, quando un discorso iniziava a diventare sterile, Mimì restava in silenzio e si estraniava e questo è sintomo di grande intelligenza".

Cosa ti manca di più di lei?

"La sicurezza e la forza che sapeva darmi costantemente ogni giorno".

Il ricordo più bello che conservi?

"Risale al 1992, periodo della sua rinascita. Eravamo in una meravigliosa spiaggia di Palinuro, un luogo senza tempo. Lei con la sua chitarra e io con lei a fantasticare sul futuro. E' questa l' immagine più preziosa che conservo."

Qual'era il suo sogno più grande?

"Sebbene avesse una madre, un padre, e tre sorelle, Mimì desiderava una casa e una famiglia tutta sua. Noi come Associazione abbiamo dato vita a 'Casa Mia Martini', un luogo spartano e modesto a Milano. Qui si possono trovare i suoi più intimi oggetti che scrupolosamente cerchiamo per tutta Italia. In questo posto si riesce a percepire e a sentire la sua presenza".

"La vera famiglia non è quella nè in cui nasce nè quella che ti costruisce, la vera famiglia è quella che ti senti attorno".

Che rapporto aveva Mimì con l'amore?

"Ci credeva veramente, non a giorni alterni. Sai, credo che tutti quelli che idealizzano questo sentimento, sono persone che soffrono, come tutte le persone estremamente sensibili".

Per tutti coloro che vorranno sognare sulle note dei più grandi successi di Mia Martini potranno acquistare i biglietti di Buon Compleanno Mimì su TichetOne e presso il Teatro Manzoni.