Michelle Hunziker e il suo segreto di giovinezza: "Autoerotismo? Se la gente sapesse quanto fa bene"

Michelle Hunziker spiega i benefici dell'autoerotismo: "Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi. Bisogna smetterla di vederla come una cosa ‘sconcia’, non lo è"

Michelle Hunziker col tempo si è costruita una certa fama nel mondo del wellness, come conferma il suo impegno in Goovi, azienda nel settore degli integratori e cosmetici naturali di cui è co-fondatrice. “Gli scienziati hanno inventato un miliardo di cose bellissime, di antiossidanti fantastici. - ha spiegato la showgirl all'inserto "Sette" del Corriere della Sera - Anche io ne sto studiando uno per Goovi, perché, diciamolo, oggi, chi si può permettere certe vitamine e Omega 3? Sono costosi. Ho scatenato i miei laboratori e sto per uscire con un potente antiossidante inclusivo per tutti che può essere ben assorbito dal fisico”.

Uno stile di vita sano ed esercizio fisico avrebbero permesso alla 47enne Michelle Hunziker di avere un'età biologica di 25 anni: "Dicono abbia il gene dei centenari". L'attenzione all'alimentazione è fondamentale per restare giovani e in salute ma la showgirl comunque si concede qualche sfizio ogni tanto: "Se capita non rinuncio a nulla e sono capace di ingerire 6mila calorie in un giorno. Poi magari il pasto dopo ‘scarico’ con un minestrone o un pesce alla griglia". Il segreto è sempre quello di non esagerare: "Se tu sei capace di ascoltarti e bilanciarti, puoi fare tutto, perché una vita senza un ottimo vino e del cibo buono, che vita è? Lo stress da privazione è tanto quanto quello da abuso”.

Detto questo, Michelle Hunziker è invece intransigente nei confronti degli zuccheri "cattivi" cioè "quelli raffinati, sono veleno, il veleno di questo millennio e la gente non lo capisce”.

Michelle Hunziker sottolinea poi l'importanza del sesso in una vita sana e felice, "che è dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine tutti bellissimi ormoni (in natura) che oltre e regalare euforia e felicità danno bellezza alla pelle". Chi non ha un partner non deve comunque disperare perché c'è sempre l'autoerotismo: "Se la gente sapesse quanto fa bene gratificarsi e quanto fa bene al quadro ormonale e a tutto. È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne. Per non parlare dei pregiudizi sulla menopausa e la sessualità. Amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo. Bisogna smetterla di vederla come una cosa ‘sconcia’, non lo è".