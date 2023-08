Microsoft torna all'attacco di Activision, nuova proposta di acquisizione

Activision, Microsoft ci riprova: manca l'ok dell'Antitrust

Microsoft ha proposto all'Autorità britannica per la concorrenza e il mercato (Cma) un nuovo accordo per l'acquisto di Activision, azienda statunitense produttrice di videogiochi. Lo ha reso noto la stessa Antitrust in un comunicato, precisando che avvierà un'indagine su questa nuova proposta che dovrebbe concludersi il 18 ottobre. La proposta originale era stata bloccata dalla Cma.

In base alla nuova proposta, Microsoft non acquisirà i diritti di streaming su cloud per i giochi Activision attuali e futuri per i prossmi 15 anni. Tali diritti saranno invece ceduti a Ubisoft Entertainment prima dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.