I film e le serie tv da non perdere su Prime Video a novembre

Migliori serie TV Amazon Prime: tutti i nuovi contenuti sull'app di streaming di novembre 2024

Amazon Prime Video ha pronte grandi novità per i suoi clienti. Si parte con il film Libre (1 novembre) ispirato alla storia di Bruno Sulak, celebre rapinatore che nella sua attività ha scelto di non usare la violenza. Negli Anni 80 è diventato nemico pubblico numero uno in Francia.

Citadel: Honey Bunny (7 novembre) invece è una serie Amazon Original in 6 episodi che ci porta in India. Si tratta di un thriller spionistico ambientato negli Anni 90 con grandi colpi di scena e azione esplosiva. Protagonisti sono lo stuntman Bunny (Varun Dhawan) e l'attrice in difficoltà Honey (Samantha) da lui reclutata per un lavoretto che si rivelerà più complicato del previsto.

Alex Cross (14 novembre) segue le vicende di un decorato detective della omicidi di Washington e psicologo forense (interpretato da Aldis Hodge) che si trova alle prese con un violento serial killer. Cruel Intentions (21 novembre) vede protagonisti i due spietati fratellastri, Caroline Merteuil e Lucien Belmont, disposti a tutto pur di mantenere il loro status privilegiato nella gerarchia sociale della scuola d'elite Manchester College. I due arrivano a sedurre Annie Grover, la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti.

Carlo Cracco torna con Dinner Club 3 (21 novembre) e un cast d'eccezione: Christian De Sica, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. Al viaggio culinario tra i sapori da tutta Italia parteciperanno anche Antonio Albanese e Sabrina Ferilli come soci onorari del Dinner Club oltre a Corrado Guzzanti nel ruolo di osservatore speciale. Non mancherà poi un "imbucato a cena".

I migliori film di Amazon Prime di novembre 2024