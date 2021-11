Milo Infante star di Rai 2: decolla con Ore 14 e vola verso la prima serata

Ore 14 vola negli ascolti tv grazie al conduttore Milo Infante e agli ospiti fissi come Roberta Bruzzone, Monica Setta, Riccardo Bocca e il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino

Partito con un bacino naturale di 150mila teste, Milo Infante vicedirettore di Rai 2, già ex numero due di Rai 1 all'epoca della direzione di Maria Teresa de Santis, è riuscito nel giro di pochi mesi a triplicare gli spettatori facendo salire la colonnina Auditel fino al 7%.

È per questo che Ore 14 è considerato dai vertici Rai un vero e proprio gioiellino di informazione che ha vinto laddove altri programmi della rete hanno miseramente franato. Solo Infante, infatti, vola ormai verso un risultato a due cifre con buona pace di quanti in passato avevano provato a rianimare una fascia post prandiale assolutamente esangue e destinata a restare nell'impasse.





Proprio per questa capacità Milo Infante è sulla rampa di lancio per nuove iniziative editoriali anche in prima serata. Giornalista professionista di lungo corso, Milo ha saputo mixare informazione e approfondimento in modo sapiente così da agganciare anche il target pubblicitario più giovane vero traguardo ambito dai conduttori.

Azzeccata anche la scelta di fidelizzare il pubblico con una serie di volti noti che non cambiano, in primis Roberta Bruzzone e Monica Leofreddi, ma anche Riccardo Bocca, Monica Setta e il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.