Vigili urbani, case occupate, stupratori seriali: 3 proposte di Affari a Ore14

Il direttore di Affari Angelo Maria Perrino è tornato ospite di Milo Infante con tre proposte sui fatti di cronaca più attuali: vigili urbani chiusi in ufficio, immigrati che occupano case abusivamente e stupratori che reiterano il reato

Nel dibattito televisivo tra gli ospiti di oggi, giovedì 11 novembre, di Ore 14, spiccano tre proposte del direttore Perrino sul caos del codice della strada puntualmente infranto a Napoli, sulle case occupate abusivamente e sugli stupratori recidivi.

Il tema centrale è il controllo: se da una parte bisogna gestire i problemi a monte, fornendo strutture in cui ospitare gli immigrati, che così non avranno la necessità di occupare abusivamente le case altrui, dall’altra serve anche controllo fattivo del territorio.





“I vigili urbani hanno abbandonato da tempo il territorio per stare chiusi negli uffici a fare scartoffie” sostiene Perrino “e questo succede in tutta Italia, non solo a Napoli. Bisognerebbe ripristinare il loro ruolo a contatto con le persone, per strada”.

Sul caso dell’agente immobiliare stupratore recidivo, invece, Perrino torna ad avanzare una proposta sostenuta anche dal conduttore Infante: la castrazione chimica. “Una pillola che inibisce la pulsione” e ancora una volta permette così di “prevenire il problema, invece di punirlo quando ormai il danno è stato fatto”.

Nella puntata, Milo Infante ha anche presentato il libro di Annamaria Bernardini de Pace Buongiorno avvocato, dal blog L'avvocato del cuore pubblicato su Affaritaliani.it (scopri di più cliccando qui).

Per seguire l’intero intervento del direttore Perrino a Ore14 guarda il video qui sotto: