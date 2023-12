Mina e Adriano Celentano di nuovo insieme. Sanremo, Amadeus tenta il colpaccio

Rai in subbuglio, Amadeus tenta il colpaccio: Mina e Adriano Celentano di nuovo insieme al suo ultimo Festival di Sanremo

Amadeus tenta il colpaccio. Il direttore artistico e conduttore di Sanremo da tempo ha espresso il desiderio di portare Adriano Celentano come ospite del suo ultimo Festival; ma, negli ultimi giorni, un'insistente voce sta generando il "panico" tra i corridoi della Rai.

Come rivela Novella 2000, infatti il direttore artistico e conduttore starebbe facendo di tutto per avere con sé non solo il “molleggiato”, ma anche la tigre di Cremona. Un’indiscrezione, questa, che nel caso dovesse trasformarsi in realtà garantirebbe definitivamente ad Amadeus il biglietto d’ingresso per l’Olimpo dei conduttori italiani.

Riportare il leggendario duo Mina-Celentano sul palco dell’Ariston sarebbe infatti un evento quasi epocale. Bisogna considerare, però, che ci sono delle difficoltà per la realizzazione di questa impresa. Mentre Adriano Celentano potrebbe rivelarsi un obiettivo realizzabile, Mina ha scelto di sparire completamente dai palcoscenici. È da quando aveva 36 anni, infatti, che la cantante preferisce evitare il burrascoso mondo della televisione.

Ma nonostante questo, si sa; Amadeus è l’uomo dei miracoli, colui che ha rilanciato e ringiovanito un ormai appassito Festival di Sanremo riuscendo a far sedere sullo stesso divano nonni e nipoti teenager. Così, il sogno di molti italiani di rivedere insieme il duo di cantanti è nelle sue mani. Riuscirà nell’impresa? Non resta che rimanere sintonizzati.