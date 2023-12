Fedez e le minacce a Leone: "Solo i ricchi possono fare black humor"

Fedez e le minacce a Leone, sui social monta la protesta. Un utente: "Ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo ma è anche vero che la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor"

In questi giorni è nato un discreto dibattitato online per un post su X (ex Twitter) con minacce di morte a Leone, figlio di Fedez. Il bambino prima della partita Milan-Frosinone ha accompagnato in campo Theo Hernandez, come documentato ampiamente dal rapper con una serie di Stories su Instagram. Anche la Lega di Serie A ha evidenziato l'occasione con una messaggio su X dedicato a un "accompagnatore speciale", che alcuni utenti hanno ritenuto inopportuno perché si sarebbe trattato di un trattamento speciale solo per uno dei bambini presenti sul campo.

La polemica però riguarda un messaggio postato da un utente, il cui account è stato poi cancellato, che commentava così la foto di Leone con il difensore del Milan: "avete solo un proiettile, a chi sparate?". Al che Fedez ha risposto con un video: "Sono perfettamente cosciente del fatto che su Twitter ci sia questo giro di tifosi che si divertono a fare battute sul mio tumore al pancreas e ad augurarmi la morte. Continuate pure a farlo, perché onestamente non me ne frega un cazzo. Però nel momento in cui toccate i miei figli allora avete un problema, un problema bello grande. Ve ne accorgerete, non vi preoccupate. Poi posterò il nome di questa persona e di tutti quelli che hanno risposto che sparerebbero a mio figlio".

Come promesso Fedez ha poi condiviso la foto della denuncia alla Polizia Postale di Milano nei confronti dell'autore del post di minacce contro il figlio. Il molti si sono schierati con il rapper ma c'è anche chi scrive: "Fedez ha fatto benissimo a denunciare quel ragazzo lì, tuttavia questa storia mette alla luce una triste realtà: la plebe non può fare passi falsi, i ricchi possono divertirsi a fare black humor (vedi caso Orlandi) tanto nessuno li tocca. Questo è".

"I bimbi non andrebbero esposti, ecco poi che succede", scrive invece un utente ritornando sul tema della troppa visibilità data ai figli sui social da parte dei Ferragenz. "Lo sapeva benissimo strumentalizzando il figlio cosa sarebbe successo", rincara la dose un altro iscritto al social di Elon Musk.