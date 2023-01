Minzolini furioso contro Travaglio, parte la querela. Ecco perché

Augusto Minzolini contro Marco Travaglio: "Lo querelo". Ecco perché

"Il direttore Augusto Minzolini ha dato mandato ai suoi legali di procedere contro la testata 'Il Fatto quotidiano', i giornalisti Vittorio Mezzi e Gianni Rosini per l’artificioso collegamento ad una vicenda che mi vede del tutto estraneo, collegamento che diffido chiunque a reiterare". Lo scrive il direttore de Il Giornale.

"Nell’articolo - prosegue - si fanno congetture assurde su un servizio di uno speciale del Tg1 di dodici anni fa che si è occupato essenzialmente dell’infiltrazione delle organizzazioni terroristiche legate al fondamentalismo islamico (al Qaeda) nel territorio di confine tra Marocco, Mauritania, Algeria nel Maghreb sud occidentale. Servizio che tutti possono visionare. Evidentemente le tante, troppe, condanne per diffamazione subite di cui si è perso il conto (11 o forse 12) non sono state sufficienti per il direttore Marco Travaglio".