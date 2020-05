Molinari prova a far scordare Verdelli:600 euro al giornalista della settimana

Il neo-direttore di Repubblica Maurizio Molinari ha istituito un premio per “il giornalista della settimana”. L’ex direttore de La Stampa ha preso recentemente la direzione al posto di Carlo Verdelli. Secondo quanto riportano alcune indiscrezioni, la redazione del giornale fondato da Eugenio Scalfari non ha accolto con favore il cambio strategico imposto da John Elkann a margine dell’acquisizione del gruppo Gedi.



Immagine presa dal gruppo Facebook Infodem.it informazione e democrazia

Molinari ha scritto una lettera ai propri redattori: "Cari colleghi, oggi è stato istituito un premier per il miglior giornalista della settimana. Il premio consiste in una R stilizzata con il nome del vincitore e un riconoscimento economico in busta paga di 600 euro lordi". Il premio - scrive ancora il neodirettore - verrà assegnato da me il lunedì mattina".