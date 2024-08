Monica Setta festeggia i suoi 60 anni alla Masseria Torre Maizza con amici e celebrità

Monica Setta compie 60 anni il 5 agosto e l'Ansa le fa una lunga intervista in cui la giornalista si racconta a tutto tondo. A partire dalla grande festa che ha organizzato a Masseria Torre Maizza, a due passi da Borgo Egnazia, a Fasano per brindare ai suoi anni. Mille rose colombiane, cena placée, torta a piani tempestata di fiori rossi e champagne per la Setta che ha riunito - come in una sorta di Amarcord felliniano - gli amici che erano presenti alla sua festa dei 30 anni a Ostuni il 5 agosto 1994.

La giornalista è in buona compagnia perché festeggiano con lei i 60 quest'anno Sabrina Ferilli, Nancy Brilli, Francesca Neri, Monica Bellucci, Isabella Ferrari e le colleghe giornaliste Monica Maggioni e Cristina Parodi. E il 27 agosto la Setta sbarca in prima serata su Rai 2 con "Storie di donne al bivio". Ospiti Asia Argento, Nunzia De Girolamo, Valeria Marini, Roberta Capua e Monica Leofreddi.