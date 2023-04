Monrif, il gruppo torna in utile nel 2022. Ricavi in crescita (+5,6%)

Monrif, la raccolta digitale sale a 7,8 milioni di euro

Il Gruppo Monrif ha registrato nell’esercizio 2022 Ricavi consolidati per euro 157,9 milioni rispetto a euro 149,5 milioni del precedente esercizio, con un incremento del 5,6%. I Ricavi editoriali sono stati pari a euro 71,4 milioni rispetto ad euro 78,8 milioni contabilizzati al 31 dicembre 2021. I ricavi inerenti la vendita di copie cartacee, pari a Euro 68,9 milioni, registrano una diminuzione di Euro 7,8 milioni (-10,2%) rispetto la flessione del mercato che evidenzia una riduzione del 9,5% (fonte ADS – dicembre 2022). I costi di diffusione, di conseguenza, si riducono di euro 2,1 milioni (-10,3%).

QN Quotidiano Nazionale, fascicolo sinergico di informazione e cronaca nazionale de il Resto del Carlino, la Nazione, Il Giorno, si conferma tra i primi quotidiani in Italia per copie medie giornaliere vendute in edicola (fonte ADS dicembre 2022). QN Quotidiano Nazionale con 1.097.000 lettori si conferma al 3° posto fra i quotidiani generalisti sia come lettura carta che come carta+replica, evidenziando un +0,8% rispetto la precedente rilevazione (fonte Audipress 2022/III).

Le vendite di copie digitali, pari a euro 1,1 milioni, sono in leggera crescita rispetto lo scorso esercizio. I siti di informazione del Gruppo e quelli ad esso aggregati, sono rientrati nuovamente nelle rilevazioni di Audiweb nella categoria current events & global news. La voce ricavi editoriali include inoltre i ricavi derivanti dagli accordi siglati con Google per l’utilizzo di contenuti editoriali nel sistema Google news. I Ricavi di prodotti collaterali risultano pari ad euro 0,9 milioni rispetto a euro 1 milione registrati al 31 dicembre 2021. I Ricavi pubblicitari sono pari a euro 44 milioni rispetto a euro 46,4 milioni registrati nell’esercizio 2021.