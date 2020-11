Monrif: in 9 mesi perdita di 8 mln, ricavi a 106,5 mln (-17%)

Via libera del cda di Monrif ai conti dei primi nove mesi del 2020 chiusi con una perdita di 8 milioni di euro, che si confronta con il rosso di 3,8 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso. Lo comunica il gruppo in una nota, riportata da Radiocor, in cui si precisa che il risultato netto delle sole attivita' in funzionamento evidenzia una perdita di 7,8 milioni (rispetto la perdita di 5,2 milioni conseguita nell'analogo periodo 2019). I ricavi consolidati calano a 106,5 milioni da 128,4 milioni (-17%).

Tra questi, i ricavi pubblicitari totali, pari a 30,2 milioni, sono in calo del 14,9%. Nel dettaglio, la raccolta nazionale sui quotidiani del gruppo evidenzia un decremento del 6,5% mentre la raccolta locale diminuisce del 19,8%. I ricavi per servizi alberghieri sono stati pari a 3,5 milioni con una riduzione di oltre il 75%, visto che 'in corrispondenza del diffondersi del virus Covid-19, il settore alberghiero e' stato particolarmente colpito dagli effetti provocati dallo stesso, che ha reso impossibile il normale svolgimento dell'attivita''.

Il costo del lavoro, pari a 42,8 milioni, diminuisce di 7,5 milioni (-14,9%) sia per l'effetto strutturale derivante dal prepensionamento di 85 dipendenti, sia per le misure temporanee (solidarieta', cassa Covid, Fis) 'attuate per fare fronte alla riduzione delle attivita' derivanti dalla emergenza sanitaria'. Il margine operativo lordo consolidato scende a 3,9 milioni (contro 5,9 milioni). La posizione finanziaria netta del gruppo Monrif, infine, e' pari a 92,4 milioni (47,9 milioni escludendo gli effetti dell'Ifrs 16) contro 93,6 milioni di fine 2019.