Monrif, Agnese Pini racconta il nuovo Qn Economia: le novità

Qn Nazionale, la direttrice Agnese Pini presenta le novità su carta e digital del nuovo Qn Economia

Il nuovo QN Economia & Lavoro cresce con l’obiettivo di dimostrare la propria rilevanza in un segmento altamente competitivo, come quello della stampa economica. Forte delle proprie relazioni e della storica esperienza editoriale sui territori, il Sistema QN riesce a differenziarsi offrendo opportunità di comunicazione uniche e servizi capillari e puntuali, non solo nelle aree presidiate storicamente, ma anche attraverso nuovi spin off.

Territori, Innovazione, Lavoro e saper fare italiano sono le parole chiave che hanno guidato la creazione del nuovo QN Economia ispirando le nuove sezioni del settimanale cartaceo e puntando all’approfondimento e all’analisi delle notizie del settore:

Capitane e Capitani d’Impresa, l’intervista di apertura dedicata a chi ‘ci mette il cuore e la faccia’, creando ricchezza e cultura d'impresa

Made in… il cuore del nuovo inserto che mette in risalto la propria vocazione territoriale offrendo spazio alle eccellenze delle proprie regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria

Innovazione & Digitale presenta le imprese, i progetti e le iniziative protagonisti di Industria 4.0, della Smart Mobility, delle nuove tecnologie e dello sviluppo di reti di comunicazione di nuova generazione

Energia punta un faro sulle utilities & co

Sostenibilità con protagoniste green economy, sostenibilità e B corp

Finanza & risparmio per presentare la nuova finanza e le banche, anche attraverso un sostegno pratico ai lettori con consigli sulla gestione dei risparmi, come rendere la finanza alla portata di tutti, how to su come investire

Next generation & start up racconta le storie dei giovani e promettenti imprenditori e le news sul mondo start up

Fiere, trade show ed eventi settori sempre più in ripresa dopo lo stop forzato della pandemia

Export - Economia del Terzo Settore - Dietro le quinte questi temi si alterneranno per dare spazio a realtà che difficilmente ne trovano sulla stampa tradizionale

Dossier Agroeconomy spazio a uno dei settori trainanti del Paese e dei territori dei quotidiani QN

Lavoro / La casa dei talenti dedicato alla formazione professionale e alle nuove opportunità di lavoro

Sul digitale, la nuova sezione economia e i canali social di Quotidiano Nazionale (Facebook, Instagram, Telegram, Linkedin e Twitter) allargano l’offerta editoriale con contenuti di servizio, guide, infografiche, analisi economiche, strumenti e consigli per la ricerca di lavoro nella direzione di offrire ai lettori e alle aziende più spazi di informazione nell’arco della giornata.

‘Il nuovo QN Economia & Lavoro non è ‘solo’ un settimanale – aggiunge Agnese Pini, Direttrice di tutte le testate del Gruppo Monrif - rappresenta un nuovo progetto editoriale declinato, oltre che nel prodotto distribuito in edicola con QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, in un canale digitale sul network QN; in contenuti social dedicati sviluppati in collaborazione con pagine social e creator verticali; in un podcast con le generazioni a confronto, podcast ed eventi forti del successo che già abbiamo avuto quest’anno con i format Qn Città Future e Qn Distretti’

‘Il pubblico a cui è rivolto il progetto QN Economia sono i nuovi attori del mondo economico/finanziario – dichiara Sandro Neri, responsabile Economia di QN Quotidiano Nazionale - imprenditori del territorio, i distretti, l’ecosistema bancario, le start up, le donne executive e i giovani professionisti.’

QN Economia, inoltre, offre molteplici opportunità di visibilità ai brand: infografiche, native advertsing, video interviste, reel e podcast co-prodotti con le aziende stesse. Il nuovo QN Economia cambia anche identità grafica. Sono infatti nuovi il logo, accompagnato ora dal payoff “Territori, innovazione e lavoro”, e il design per la prima pagina del settimanale.