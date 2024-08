Morata-Campello addio. Chi è Alice: imprenditrice di successo, blogger e...

Alice Campello e Alvaro Morata, l'annuncio della separazione

Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato la loro separazione dopo una storia d'amore lunga otto anni con 4 figli (i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella) con le nozze a Venezia il 17 giugno 2017 presso la Basilica palladiana del Redentore alla Giudecca.

"Decisione dolorosa, chiediamo rispetto", ha spiegato l'attaccante del Milan.

"E' stata la più difficile della nostra vita", ha detto lei.

Chi è Alice Campello, blogger e imprenditrice di successo

Molti tifosi calcistici la conoscevano come moglie di Alvaro Morata (bomber del Milan e capitano della Spagna che ha vinto Euro 2024 poche settimane fa), ma Alice Campello è un'imprenditrice di successo, fashion blogger e influencer apprezzatissima dal pubblico della rete (oltre 3,6 milioni di follower su Instagram che amano stile, gusto raffinato e al tempo stesso innovativo) e con studi di marketing allo Iulm di Milano.

Nata il 5 marzo 1995 a Mestre da mamma Maria e papà Andrea, proprietario della Campello Motors, una delle concessionarie d’auto più importanti del Nord Italia.

Alice ha avuto la forza, la volontà e il talento di riuscire a costruirsi una carriera nel mondo degli affari: nel 2017, ha fondato 'Masqmai', azienda che col tempo si è imposta come brand di punta sul fronte della cosmetica e cruelty free ("Bellezza pulita, cruelty-free e supporto scientifico", i 3 pilastri) che offre molti prodotti naturali e vegani per la cura della pelle e della persona, con il suo elisir nutriente e rigenerante come prodotto top nelle vendite.

Non solo. Alice Campello ha creato un'altra società, la 'Akala Studio', che punta su una linea di abbigliamento in grado di unicre comfort ed eleganza (per cui lei per prima posa da modella).