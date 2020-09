Mostra del Cinema, Rai in prima linea nel raccontare la magia del red carpet

La Mostra del Cinema di Venezia si sta svolgendo all’insegna del distanziamento e delle mascherine, dando un segnale molto importante a livello internazionale per il sostegno al mondo della Cultura in questo periodo segnato dal Covid-19. Anche per questo assume un’importanza maggiore l’impegno di tutta la stampa che sta seguendo sul posto l’evento.

La Rai è in prima linea con una ventina di collegamenti al giorno in diretta e servizi con i giornalisti del Tg1, Tg2, Tg3, RaiNews, TGR Veneto e del Gr. Rai Movie, impegnata da anni alla Mostra, copre in diretta web tutte le conferenze stampa, i tv call, i red carpet, i photocall e le cerimonie di consegna dei Premi Speciali attraverso lo streaming del sito www.raimovie.rai.it. Tra le rubriche, ce n’è una riunisce le testate giornalistiche della Rai, in onda tutti i giorni alle 20.35 su Rai3 ed è “Qui Venezia Cinema”.

La Rai è come ogni anno main broadcaster alla 77ᵃ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, mentre Rai Movie si conferma sempre la Tv ufficiale. Per la prima volta quest’anno la Rai trasmette le cerimonie di apertura e chiusura in versione LIS, la Lingua dei segni italiana (su RaiPlay) e sempre per la prima volta le due dirette su Rai Movie sono sottotitolate alla pagina 777 (del Canale Rai Movie) di Televideo per i sordi e audiodescritte per le persone cieche e ipovedenti.

Sono impegnate durate tutta la kermesse testate, reti, web e social per dare una completa copertura della manifestazione. Rai Movie, dopo aver trasmesso la diretta della cerimonia d’apertura sul canale 24 del digitale terrestre con realtà aumentata, manderà in onda in diretta anche la cerimonia di chiusura e l’assegnazione dei premi. Sempre Rai Movie racconta ogni giorno gli eventi più significativi della giornata con interviste e servizi nella trasmissione “Venezia Daily”, in onda in seconda serata fino all’11 settembre. Sul canale vengono programmati film legati alla Mostra e ai suoi protagonisti, così come accade su RaiPlay e su Rai3 in prima e seconda serata e con Fuori Orario dall’1.30 di notte.

Finestre quotidiane si aprono in molti programmi di rete con collegamenti e servizi, da “UnoMattina” a “C’è tempo per…”, “La vita in diretta” su Rai1, “Agorà” su Rai3. “Stracult” su Rai2 dedica due puntate alla Mostra, mentre “Blob” come ogni anno è diventato “Blob a Venezia”. Rai Storia, nel daytime, trasmette la serie dal titolo “Dai nostri inviati”, in collaborazione con l’Istituto Luce, per ripercorrere la storia del Festival, mentre il Giornale Radio Rai segue la Mostra con gli inviati nelle principali edizioni del Gr. Inoltre, varie trasmissioni di Radio1 raccontano il Festival: da “L’Italia in diretta”, a “Onda su onda”, “In prima fila” o “Hollywood Party” di Radio3.